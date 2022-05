Casta Diva Group, PMI innovativa quotata a Piazza Affari si aggiudica gara Enel per eventi

Luca Losito 11 maggio 2022 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

Casta Diva Group, PMI Innovativa quotata a Piazza Affari su EuroNext Growth attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, comunica che la sua controllata Casta Diva Ideas s’è aggiudicata la gara indetta da ENEL per l’ideazione, la realizzazione e l’esecuzione di eventi e di iniziative promozionali. La società stima un impatto sul fatturato di circa 4,4 milioni annui.L’accordo quadro ha una durata di 12 mesi ed è rinnovabile per due volte, fino a una durata complessiva di 3 anni. Alla gara hanno partecipato le principali agenzie italiane tra cui altre tre sono risultate aggiudicatarie, oltre a Casta Diva Ideas.Questo importante risultato segue di pochi giorni la notizia dell’acquisizione da parte di CDG del 90% di Genius Progetti, e secondo la Società potrebbe contribuire a proiettare Casta Diva Group ai vertici del comparto eventi in Italia.“Siamo felici di essere risultati fra i principali aggiudicatari in questa gara per Enel, uno dei clienti italiani più prestigiosi, a testimonianza del fatto che il mercato ci riconosce competenza e autorevolezza – ha dichiarato Francesco Paolo Conticello, ad di Casta Diva Ideas - Questo accordo segue una lunga lista di eventi che le società del nostro Gruppo stanno organizzando a livello nazionale e internazionale dall’inizio dell’anno, segno che il settore è in forte ripresa dopo lo stop imposto dalla pandemia”.