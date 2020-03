Cassa integrazione Inps: banche lavorano a meccanismo per versamento diretto su conti correnti

Titta Ferraro 27 marzo 2020 - 18:28

MILANO (Finanza.com)

Le banche rispondono presente alla possibilità di agire da tramite per attivare da subito prestiti che consentano ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza COVID-19 di poter avere dalle banche un'anticipazione - rispetto al pagamento che riceveranno dall'Inps- della cassa integrazione prevista nel Decreto Cura ItaliaIl presidente dell'ABI Antonio Patuelli e il direttore Sabatini apprezzano la disponibilità subito espressa da molte parti imprenditoriali e sindacali a procedere celermente ad un accordo per l'anticipo della cassa integrazione ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza Covid-19.Patuelli e Sabatini rendono noto che ABI sta lavorando ad un meccanismo che consenta il versamento direttamente sui conti correnti, così da evitare che le persone si rechino in banca, a vantaggio e garanzia della sicurezza di lavoratrici, lavoratori e clienti.