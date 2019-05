Cassa integrazione, Inps: ad aprile calano le ore autorizzate, 7,4 milioni contro 9,1 mln di un anno fa

Alessandra Caparello 23 maggio 2019 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

Ad aprile le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate dall’Inps sono state 7,4 milioni contro 9,1 milioni di un anno fa. Lo sottolinea l’Inps nel suo Report mensile di maggio secondo cui di conseguenza, la variazione tendenziale è pari a - 18,0%.In particolare, la variazione tendenziale è stata pari a +4,4% nel settore Industria e -51,8% nel settore Edilizia, mentre la variazione congiunturale registra nel mese di aprile 2019 rispetto al mese precedente un decremento pari al 37,1%.Nel mese di aprile 2019 il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 25,4 milioni, in aumento del 30,5% rispetto allo stesso mese del 2018 (19,4 milioni).Ad aprile il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate è stato pari a 17,9 milioni, di cui 4,3 milioni per solidarietà, registrando un incremento pari al 78,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registrava 10,1 milioni di ore autorizzate. Infine per quanto riguarda gli interventi in deroga sono stati pari a circa 20 mila ore autorizzate ad aprile 2019 registrando un decremento del 93,6% se raffrontati con aprile 2018, mese nel quale erano state autorizzate 0,3 milioni di ore.