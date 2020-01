Cassa Lombarda e BlackRock lanciano il primo ELTIF disponibile alla clientela

Alessandra Caparello 27 gennaio 2020 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Si chiama Blackrock Private Equity Opportunities ELTIF il primo veicolo ELTIF lanciato da Cassa Lombada e Blackrock. Disponibile per la clientela della banca, BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF è un nuovo fondo rivolto agli investimenti nel Private Equity, sviluppato nel quadro della nuova regolamentazione europea sui fondi europei di investimento a lungo termine (ELTIF).Grazie al recente accordo di collocamento con BlackRock, Cassa Lombarda metterà a disposizione della sua clientela uno strumento per accedere a strategie di Private Equity, asset class normalmente riservata solo agli investitori istituzionali. Il fondo si focalizzerà su investimenti nel capitale di aziende private, con una spiccata diversificazione a livello geografico – 60% del capitale investito in Europa, circa 30% in America del Nord ed il resto tra Cina e Corea del Sud – e settoriale. Il nuovo strumento ELTIF, denominato in Euro, includerà un portafoglio di circa 30-40 coinvestimenti diretti e, in linea con la regolamentazione, non più del 10% del capitale potrà essere investito in un’unica operazione, per la migliore gestione del profilo di rischio.Paolo Vistalli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Lombarda commenta: “All’interno del piano strategico europeo di sostenere l’investimento diretto nell’economia reale, supportando così la crescita delle migliori aziende private, siamo convinti che un forte contributo possa derivare dal mondo del Wealth Management. Siamo quindi molto lieti di poter essere tra i primi operatori ad offrire ai nostri investitori questa nuova soluzione di investimento, in grado di offrire ritorni distintivi, diversificazione del portafoglio ed accurata gestione del rischio, grazie alle competenze uniche e riconosciute di BlackRock”.