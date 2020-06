Cassa Integrazione, già da subito le ulteriori 4 settimane previste da settembre

Titta Ferraro 13 giugno 2020 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Il governo prepara un Decreto Legge che permetterà di anticipare la possibilità di utilizzare le ulteriori 4 settimane di cassa integrazione d’emergenza in modo che le aziende che esauriranno le prime 14 settimane nei prossimi giorni possano fare uso delle ulteriori settimane senza aspettare il 1° settembre."È in arrivo un Decreto Legge, a cui stiamo lavorando come Ministero del Tesoro, assieme al Ministero del Lavoro, per anticipare ulteriori 4 settimane alle aziende che hanno già esaurito le prime 14. Accompagniamo la ripartenza tutelando i lavoratori e le imprese”, ha scritto ieri sera su Twitter il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli. "L’accordo politico c’è - rimarcano in una nota, Roberto Gualtieri (ministro dell'Economia) e Nunzia Catalfo (ministro del Lavoro) -. Stiamo redigendo un decreto legge da portare a un prossimo Cdm".Il Decreto Rilancio aveva aggiunto 9 settimane di Cassa Integrazione alle 9 già concesse a marzo; prevedeva però l'utilizzo scaglionato in due periodi: le prime 5 settimane itilizzabili appena esaurite le prime 9 e le ulteriori 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre.