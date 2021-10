Cashback: oltre 6,1 milioni gli italiani che hanno raggiunto la soglia delle 50 transazioni

Alessandra Caparello 8 ottobre 2021 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

L’effetto cashback si fa sentire sui pagamenti digitali. Così nei primi sei mesi dell’anno i pagamenti digitali salgono del 66% rispetto al 2020 mentre i numeri del Cashback nella prima metà dell'anno dimostrano una discreta adesione (di poco inferiore ai 9 milioni di cittadini, circa il 18% della popolazione maggiorenne) ma una più che apprezzabile penetrazione all'interno di chi ha preso parte all'iniziativa: sono stati infatti oltre 6,1 milioni gli italiani che hanno raggiunto la soglia delle 50 transazioni (il 12% della popolazione over 18) per un rimborso massimo di 150 euro. "Guardando a questi numeri semestrali, possiamo ritenere che gli incentivi promossi dal Governo (il Cashback, il Super Cashback e la Lotteria degli scontrini) abbiano avuto un effetto positivo sui pagamenti digitali, stimolando anche i consumi – sottolinea Valeria Portale, direttore dell'Osservatorio Innovative Payments –. La partecipazione all'iniziativa Cashback ha totalizzato oltre 750 milioni di operazioni effettuate, pari a oltre il 24% delle transazioni con carta del semestre. Questo significa che gli utenti che hanno aderito hanno utilizzato la carta più frequentemente della media e per importi ridotti. Per le casse dello Stato, l'iniziativa ha avuto un costo al di sotto del miliardo di euro: resta però ancora da capire se ha consentito di far emergere il nero e se ha effettivamente cambiato le abitudini degli italiani. Ci auspichiamo però che il piano di incentivi possa essere ripreso, al fine di coinvolgere un numero maggiore di cittadini e mantenere l'iniziativa attiva più a lungo, rendendo il pagamento digitale la nuova normalità".