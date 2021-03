Cashback: Castelli “nessuno parla di farlo saltare” (Radio 24)

Daniela La Cava 3 marzo 2021 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

"Nessuno parla di farlo saltare". A dirlo la viceministra dell'Economia, Laura Castelli, nel corso di un intervento a Radio 24, si sofferma sul tema del Cashback dopo le indiscrezioni su una possibile revisione della misura introdotta dal governo Conte. "Le risorse che questa misura impegna sono molte, io penso - ha aggiunto a Radio24 Mattina - che ci si debba sempre evolvere su questa scia" di cambiamento del modo di utilizzare il denaro. "Credo che una maggioranza così ampia ci permetterà di fare un ragionamento che non sia solo 'posso usare questi 4 miliardi in modo diverso', ma anche come procedere verso un processo dal quale non si può tornare indietro, la moneta elettronica", ha concluso.