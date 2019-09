Case: prezzi in aumento, +1,3% nel II trimestre. Ma non ovunque

Valeria Panigada 26 settembre 2019 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Il mercato immobiliare mostra segnali di risveglio con i prezzi delle abitazioni che nel secondo trimestre segnano un aumento dell'1,3% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Tuttavia, se si confrontano con l'anno scorso, emerge una tendenza ancora debole con un -0,2%. Queste le stime preliminari dell'Istat sui prezzi delle case, acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento.Questi andamenti si manifestano in un contesto di crescita dei volumi di compravendita che, sebbene con un ritmo inferiore rispetto al primo trimestre, si conferma anche nel secondo trimestre (+3,9% l’incremento tendenziale registrato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale, dopo il +8,8% del primo trimestre).Variegato l'andamento a livello territoriale, con i prezzi delle abitazioni che sono in crescita al Nord e in flessione al Centro e nel Sud e Isole. In particolare, Milano conferma la crescita vivace delle quotazioni del mercato immobiliare residenziale, che aumentano, su base annua, del 6,9% (confermando la variazione del primo trimestre). I prezzi delle abitazioni crescono, seppur in misura più contenuta, anche a Torino (+1,7%), mentre a Roma diminuiscono del 2,8%.