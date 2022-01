Case: nel 2021 calano i prezzi del 3%, ma è boom domanda

Alessandra Caparello 4 gennaio 2022 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

A fine dicembre 2020 l’acquisto di una casa nel nostro Paese aveva un costo di 1.744 euro al metro quadro, contro i 1.692 euro attuali. Nell’ultimo trimestre l’indice dei prezzi si è attestato a -0,3 punti.Così emerge da un rapporto pubblicato da idealista, portale immobiliare secondo cui il prezzo richiesto per le case usate in vendita in Italia è calato del 3% rispetto a 12 mesi fa.Secondo Vincenzo De Tommaso, Responsabile dell’Ufficio Studi di idealista: “L’andamento dei prezzi è condizionato dalla pandemia, dall’instabilità economica e dal cambiamento degli stili di vita che hanno portato molti acquirenti a riparametrare i criteri di ricerca della propria casa, all’insegna della convenienza e di spazi più ampi. Da un lato il boom della domanda è una risposta emotiva alla pandemia, dall’altro lato, il perdurare della stessa pone un’ombra di incertezza sulla stabilizzazione della situazione economica delle famiglie e continua a comprimere i valori immobiliari.