Casasold: presentata domanda ammissione a negoziazioni su Aim Italia

Redazione Finanza 12 marzo 2021 - 16:41

MILANO (Finanza.com)

Casasold si prepara a sbarcare a Piazza Affari. La società di Trento, PMI innovativa operante nel settore dei servizi immobiliari che, grazie all’ausilio della piattaforma software proprietaria ottimizza il processo di ristrutturazione e vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi dimensioni, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Aim Italia. La società ha precisato che l'operazione di Ipo avverrà interamente attraverso un collocamento fino a massimi 2,5 milioni di euro destinato a investitori qualificati e non."Siamo molto soddisfatti dell’interesse riscontrato nei meeting con gli investitori incontrati durante il roadshow - afferma Stefano Dallago, ceo di Casasold -. Oggi entriamo nel vivo del percorso di quotazione su Aim Italia, una strada che abbiamo intrapreso per affermarci quale player di riferimento nell’attività di ristrutturazione e vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi dimensioni, un servizio rivolto ai proprietari, in collaborazione con le agenzie immobiliari".