Casa vacanze: la tipologia preferita da chi compra è il trilocale. Mare, lago o montagna i prezzi calano

3 settembre 2019

Vacanze finite è tempo di fare qualche bilancio. Gli italiani che hanno optato per acquistare una casa vacanza hanno preferito come soluzione un trilocale. A dirlo l’Ufficio studi del Gruppo Teconocasa secondo cui nella prima parte del 2019 i prezzi degli immobili ad uso turistico sono ancora in diminuzione rispetto al semestre precedente segnando -0,3% nelle località di mare, -1,9% in quelle di montagna e -0,2% in quelle di lago.L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite intermediate dalle reti Tecnocasa e Tecnorete nel primo semestre del 2019, aventi ad oggetto la casa vacanza, ed ha tracciato il profilo dell’acquirente tipo e il taglio preferito. Ebbene la tipologia preferita da chi compra la casa vacanza è il trilocale con il 35,0% delle transazioni, seguita dalle soluzioni indipendenti e semindipendenti con il 25,9% delle scelte. Bene anche il bilocale che rappresenta il 25,3%. Anche un anno fa, nel primo semestre del 2018, erano state rilevate percentuali simili. Ad acquistare la casa vacanza sono soprattutto persone d’età compresa tra 45 e 54 anni (29,5%), a seguire chi ha tra 55 e 64 anni (27,7%) e tra 35 e 44 anni (20,1%).A comprare sono soprattutto coppie (49,7%) e famiglie (35,3%)