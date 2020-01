Casa di proprietà per tre famiglie su quattro, valore medio di 162 mila euro

Titta Ferraro 2 gennaio 2020 - 12:44

MILANO

Il75,2% delle famiglie, tre su quattro, risiede in una casa di proprietà. Dall'indagine 'Gli Immobili in Italia', pubblicazione biennale che fotografa il patrimonio immobiliare italiano realizzata dall’Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, emerge che nel 2016 la superficie media di un’abitazione è pari a 117 metri quadri e il suo valore medio è di circa 162 mila euro (1.385 €/m2). In generale, le abitazioni possedute da persone fisiche hanno un valore complessivo, includendo anche le relative pertinenze, di 5.526 miliardi di euro, mentre il valore complessivo del patrimonio abitativo supera i 6.000 miliardi.