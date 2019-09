Carrefour cresce in Italia con 546 punti vendita dal 1° gennaio 2020

Alessandra Caparello 3 settembre 2019 - 16:24

MILANO (Finanza.com)

Carrefour Italia consolida la propria rete ad insegna Carrefour Market e Carrefour Express in Calabria, Basilicata e Puglia, rafforzandone la presenza nelle regioni Toscana e Umbria grazie alla firma di due accordi di Master Franchising con Apulia Distribuzione e Etruria Retail. I nuovi 546 punti vendita, dal 1 gennaio 2020 - si legge nella nota - si andranno ad aggiungere ai 1.085 che costituiscono l'attuale rete di vendita di Carrefour Italia, confermando ulteriormente l’importanza di una presenza capillare su tutto il territorio italiano. Della rete franchising di Etruria Retail, alcuni punti vendita manterranno l’insegna La Bottega.Grazie ai due accordi stretti rispettivamente con Apulia Distribuzione e Etruria Retail, Carrefour Italia sarà in grado di espandere la propria presenza territoriale riservando un’attenzione particolare all’imprenditoria locale. I due separati accordi prevedono, inoltre, importanti sinergie a livello di acquisti, consentendo ad Apulia Distribuzione e ad Etruria Retail di accedere alle condizioni di acquisto di Carrefour Italia, e di distribuire prodotti a marchio Carrefour e prodotti della linea top di gamma “Terre d'Italia” che vive di un forte impulso di export.“L’annuncio di oggi rappresenta un momento fondamentale per il rafforzamento di Carrefour Italia sul territorio italiano, in cui crediamo fortemente.” - ha commentato Gérard Lavinay, Presidente di Carrefour Italia – “Ad un anno e mezzo dalla presentazione del progetto globale di Transizione Alimentare del nuovo piano strategico annunciato dal Gruppo, confermiamo quindi la profonda fiducia riposta in questo mercato e l’impegno verso i nostri clienti in Italia. Le attività verso un’alimentazione sostenibile sono in pieno sviluppo e, con quanto annunciato oggi, riusciremo a coinvolgere ulteriormente il Centro e il Sud Italia in questo processo di cambiamento epocale. Per continuare a implementare il Piano di Trasformazione presentato a inizio 2018 dal Gruppo, e consolidare ulteriormente la nostra presenza in Italia, - conclude Lavinay - è importante poter contare su partner di valore quali Apulia Distribuzione e Etruria Retail”.