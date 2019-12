Carraro, dalla Bei finanziamento da 50 milioni per progetti di R&S

Valeria Panigada 18 dicembre 2019 - 15:24

Carraro ha firmato oggi con la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) un contratto di finanziamento da 50 milioni di euro della durata di 7 anni finalizzato a sostenere i progetti di Ricerca e Sviluppo. “Grazie alla Banca Europea per gli Investimenti potremo accelerare decisamente i nostri piani di sviluppo. – ha commentato Enrico Carraro, presidente del gruppo – In un contesto che ci vedrà nei prossimi anni investire in modo importante sull’elettronica, su sistemi di trazione ibridi ed elettrici, nonché sulla digitalizzazione dei nostri processi produttivi". Questo finanziamento garantirà a Carraro il supporto delle proprie attività di Ricerca e Innovazione garantendo nel prossimo triennio investimenti per oltre 30 milioni di euro all’anno.