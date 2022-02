Caro energia: rincari folli per le imprese nel I trimestre, +70% per elettricità e +105% per il gas

Redazione Finanza 7 febbraio 2022 - 15:09

MILANO

In aumento del +42% la spesa per le micro e piccole imprese su energia elettrica e gas naturale nel primo trimestre 2022, rispetto allo scorso trimestre. A rilevarlo è il monitoraggio periodico condotto da Unioncamere e BMTI con il supporto di REF Ricerche.L’incremento del costo a carico delle imprese si inserisce in un percorso di forte recupero iniziato alla fine della primavera dello scorso anno e che aveva già visto adeguamenti importanti, con variazioni a due cifre, anche nel terzo e quarto trimestre del 2021. Rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, la spesa per la fornitura di energia elettrica nei primi tre mesi del 2022 risulta cresciuta in media del +70% mentre le forniture di gas naturale sono aumentate del +105%.