Caro bollette: ministro Cingolani, "allo studio misure per imprese"

4 aprile 2022

"Le azioni in campo in aiuto delle imprese sono costantemente in fase di lavorazione. Aspettiamo a breve, in un paio di settimane la nuova direttiva Repower Eu perché fare prezzo dell'energia e del gas sono situazioni che vanno affrontate a livello europeo perché è un mercato globale. L'Italia si è fatta promotrice del prezzo limitato che potrebbe cambiare tutto, sono allo studio diverse misure e bisogna fare i conti anche con le disponibilità finanziarie. Ci stiamo lavorando". Lo ha dichiarato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel corso di un intervento a '24 Mattino' su Radio 24, dopo l'allarme lanciato da Confindustria.