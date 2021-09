Caro bollette: in Italia nessun rischio di soluzioni come in Spagna a sfavore degli operatori elettrici (analisti)

Alessandra Caparello 15 settembre 2021 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Nella bolletta elettrica per la famiglia tipo sul mercato tutelato il costo della materia prima (energia elettrica) conta per il 57%, le spese di vendita per l’8%, la distribuzione il 18%, gli oneri di sistema l’11% e le imposte il 13%. Non sembrerebbe quindi esserci al momento, dice Equita, un rischio di una soluzione come in Spagna con interventi a sfavore degli operatori elettrici, ma il governo cercherebbe una soluzione che porti ad un’eliminazione degli oneri generali in bolletta, già circolata sui giornali nei giorni scorsi, e lo spostamento di altre voci sulla fiscalità generale.