Carlo Messina (Intesa SanPaolo): Draghi al Quirinale? 'Resti a Palazzo Chigi, è il meglio che l'Italia possa esprimere in credibilità'

Redazione Finanza 11 novembre 2021 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

"Draghi deve restare a Palazzo Chigi". Parola del numero uno di Intesa SanPaolo, Carlo Messina, in un'intervista a La Stampa pubblicata nella giornata di oggi. Alla domanda su dove stia meglio Draghi, se a Palazzo Chigi o al Quirinale, Messina ha così risposto:"Rispondo non da banchiere, ma da cittadino. Ritengo che oggi abbiamo un presidente della Repubblica integerrimo, un galantuomo che ha gestito le fasi difficili del populismo e della pandemia in modo unico, un personaggio irripetibile. A Palazzo Chigi c'è un uomo che è il meglio che l'Italia possa esprimere in credibilità, cose fatte e reputazione. Togliere questo tipo di prospettiva al nostro Paese lo considero un fattore che indebolirebbe di molto il nostro Paese. Ritengo che il presidente del Consiglio, rimanendo al suo posto, possa fare il bene del nostro Paese".