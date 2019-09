Carige, tre scenari per l'assemblea. Continua la caccia al quorum del 20% (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 11 settembre 2019 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Mancato quorum; bocciatura dell'aumento di capitale da parte dell'assemblea degli azionisti; sì al rafforzamento patrimoniale della banca da 900 milioni di euro, che include per l'appunto l'aumento di capitale da 700 milioni di euro. Sono questi i tre scenari possibili per Carige, che il Sole 24 Ore illustra in vista dell'assemblea straordinaria del prossimo 20 settembre.Viene ricordato come, nel caso in cui non si raggiungesse il quorum, ovvero il "limite minimo di partecipazione, per la banca si aprirebbero scenari carichi di incognite, tra cui spicca per criticità il rischio liquidazione. A dirlo, del resto, sono stati gli stessi commissari, Fabio Innocenzi, Raffaele Lener e Pietro Modiano".Il Sole 24 Ore precisa, di conseguenza, che "è questo il motivo per cui il mercato guarda con attenzione alle mosse di Malacalza Investimenti, oggi primo socio con il 27,6% del capitale. Una sua presenza in assemblea renderebbe automaticamente valida l'assise, sebbene serva un voto positivo perchè l'operazione diventi realtà. Ed è sempre per questo motivo che la banca si è attivata per promuovere una sollecitazione di deleghe di voto tra i piccoli soci, che valgono circa il 40% dell'intero capitale della banca".