Carige: titolo in rialzo +3,5% a Piazza Affari, dopo rumor su proposta Credit Agricole Italia seguita da Opa

Redazione Finanza 6 gennaio 2022 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

Titolo Carige in rialzo a Piazza Affari, scatta del 3,5% sulla scia di alcune indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore, secondo cui interessata alla banca genovese, oltre a Bper, ci sarebbe anche Credit Agricole Italia.Così si legge nel quotidiano di Confindustria:"Si infittiscono i rumors relativi a una possibile proposta da parte di Credit Agricole Italia per Carige". Il Sole 24 Ore sottolinea che "nelle ultime ore sono andati in crescendo i dialoghi informali tra il Fondo interbancario, azionista di riferimento della banca ligure con l'80% del capitale, e il gruppo italo-francese"."Interpellata dal Sole 24Ore, la banca italo-francese ha opposto un 'No comment', così come il Fondo interbancario".Così anche il Messaggero:"La Befana porta il dono di una seconda offerta per Carige che riapre i giochi sul futuro dell'istituto ligure. Ieri il Credit Agricole Italia, sesto gruppo italiano, 1300 filiali, ha rotto gli indugi, dopo mesi e mesi di indiscrezioni, presentando un'offerta condizionata al Fondo interbancario (cui fa capo l'80% della banca, mentre un altro 8% è in mano a Ccb) con Opa successiva (..) L'Agricole avrebbe al suo fianco gli advisor storici: JP Morgan e BonelliErede".Il quotidiano romano scrive che "trapela che la banca franco-italiana offra sempre un euro per il controllo ma, subordinatamente all'effettuazione di una due diligence, pretenda dal Fondo una dote dell'ordine di 700 milioni che è il tetto massimo permesso dallo statuto dopo la revisione dell'estate scorsa".