Carige, sconto ai soci per il sì di Malacalza (Corriere della Sera)

Daniela La Cava 10 settembre 2019 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Tra dieci giorni esatti, venerdì 20 settembre, si terrà l'assemblea straordinaria di Banca Carige chiamata ad approvare il maxi-aumento di capitale da 700 milioni di euro. E in vista dell'appuntamento, "Il Corriere della Sera" in edicola oggi scrive: "Un’ipotesi di accordo, secondo fonti vicine al dossier, sarebbe estendere a Malacalza e ai soci attuali la possibilità, ora riservata solo a Ccb, di rilevare con lo sconto del 50% le azioni del Fitd post-aumento; i Malacalza sborserebbero 23 milioni per l’aumento riservato ai soci e altri 35 milioni per rilevare pro-quota dal Fitd le azioni, limitando così la diluizione al 15%. Nei mesi scorsi non ci sarebbe stato un tavolo su tale ipotesi". Il quotidiano milanese aggiunge che ora le diplomazie sarebbero al lavoro, non ancora su punti specifici ma sull’avvio del dialogo.