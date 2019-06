Carige, salvataggio di sistema. Ma Apollo rilancia l'offerta (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 25 giugno 2019 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Dossier Carige: il Sole 24 Ore riporta le ultime novità che riguardano la banca ligure, con l'Fitd, il Fondo interbancario di tutela dei depositi, che scende formalmente in campo per prendere le redini del salvataggio dell'istituto. Il fondo Apollo ci spera ancora, punta a una nuova offerta dopo che la prima è tornata al mittente.Il pressing della Bce avrebbe messo l'Fitd sull'attenti. E così ieri, riporta il Sole 24 Ore, "il board dello Schema volontario delle banche italiane ha dato il via libera ad esaminare il dossier della banca ligure, in vista di un futuro ingresso nel capitale. Un intervento che verrebbe realizzato, almeno sulla carta, anche in sinergia con altri soggetti, pubblici o privati. E che eviterebbe così, almeno per ora, il rischio di una ricapitalizzazione precauzionale o di liquidazione".Riguardo alla bocciatura della proposta di Apollo, così la nota dello Schema: Il consiglio di gestione dello Schema «dopo un attento esame della situazione e delle prospettive di Banca Carige ha ritenuto di non poter accogliere l'ipotesi di intervento prospettata da un fondo di Private Equity».