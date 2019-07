Carige: piano mandato a Bce, su bond Tier 2 impegno Apollo con Amissima, Equita, Mediolanum, Cattolica, Cariverona (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 26 luglio 2019 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

La lettera co-firmata Fitd-Cassa Centrale Banca sul piano salva-Carige è arrivata alla scrivania della Bce. E' quanto riporta il Sole 24 Ore, precisando che ieri "è stata inviata alla Banca centrale europea una comunicazione nella quale si assicura la copertura del fabbisogno patrimoniale di Carige"."Nella comunicazione si informa dello scambio di missive avvenuto tra Fitd e Cassa centrale banca, nelle quali si attesta che le deliberazioni del cda della capogruppo del credito cooperativo sono in linea con quelle assunte dal board del Fondo nei giorni scorsi: dunque una convergenza sul piano che dovrebbe portare i due soggetti a garantire l'apporto di equity per 700 milioni".Viene ricordato quanto riportato dall'Ansa, ovvero la notizia che il Fondo interbancario di tutela dei depositi e Ccb, polo trentino delle Bcc, hanno "formalizzato la proposta non vincolante di rafforzamento di capitale ai commissari di Carige". Nell'ambito del piano, scrive ancora il quotidiano di Confindustria, sarebbe previsto che "il Fondo incassi la cedola maturata sul bond da convertire, tra il 2018 e l'inizio del 2019, per un valore complessivo di circa 60 milioni".Riguardo alla copertura del bond Tier 2, che sarà emesso per 200 milioni di euro, ci sono dubbi su quali saranno (se ci saranno) gli apporti che dovrebbero arrivare, in teoria, da Mediocredito centrale e Credito Sportivo. Sulla sottoscrizione del bond, si sa che "Ccb si è impegnata a partecipare con 100 milioni, Amissima (fondo Apollo) per 50 milioni. Altri 17 milioni dovrebbero essere ripartiti tra Equita (1 milione), Mediolanum, Cattolica (in forse), fondazione Cariverona. Nel caso dovesse venire a mancare il contributo della banche a controllo pubblico, gli altri investitori potrebbero aumentare le loro quote e qualcosa potrebbe investire anche il Fitd". Con il suo rendimento compreso tra l'8% e il 9%, il bond non avrà problemi ad attrarre l'attenzione dei sottoscrittori