Carige: ok da assemblea azionisti a operazione raggruppamento azioni

Redazione Finanza 29 maggio 2020 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

L'assemblea degli azionisti di Banca Carige, che si è tenuta oggi sotto la presidenza di Vincenzo Calandra Buonaura, ha approvato l'operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie e la conversione (facoltativa) delle azioni di risparmio della banca in ordinarie di nuove emissione, ma ha anche deliberato di rinunciare alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani.L'istituto ligure ha precisato in una nota che "l'operazione di conversione facoltativa delle azioni di risparmio della Banca in azioni ordinarie di nuova emissione avverrà secondo un rapporto di conversione pari a 20.500 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio che sarà portata in conversione" e il raggruppamento avverrà "nel rapporto una nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni 1.000 azioni ordinarie esistenti e una nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni 1.000 azioni di risparmio esistenti". "Le operazioni potranno essere attuate entro e non oltre il 31 dicembre 2020", si legge nella nota.