Carige, lettera commissari: post aumento la banca ai primi posti per patrimonializzazione

Titta Ferraro 25 novembre 2019 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Nella giornata di venerdì, dopo l’accordo sindacale e la realizzazione delle altre condizioni sospensive, il gruppo Carige ha avviato l’iter per l’approvazione del prospetto per l’aumento di capitale che attende ora solo il definitivo via libera delle autorità competenti. Così inizia la lettera ai dipendenti spedita oggi dai commissari Fabio Innocenzi e Pietro Modiano. "Dopo queste operazioni la nostra banca si collocherà ai primi posti in Italia sia come indici di patrimonializzazione che come indicatori di rischio", recita la lettera.Carige prevede di completare in dicembre l’aumento di capitale e la cessione dei crediti deteriorati.