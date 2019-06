Carige, le banche respingono Apollo: 'Senza modifiche piano irricevibile'. Il piano B (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 20 giugno 2019 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Dossier Carige: la valutazione dell'offerta presentata dal fondo Apollo (che il presidente dell'Fitd Salvatore Maccarone ha definito offerta 'senza nome', senza citare il nome del fondo) sarà esaminata in un prossimo consiglio del Fondo interbancario che dovrà essere convocato a breve. E' quanto riporta il Sole 24 Ore, aggiungendo che al momento "le banche hanno considerato non ricevibile la proposta, e quindi hanno preteso un miglioramento delle condizioni". Allo stesso tempo le banche starebbero valutando un piano B anticipato dal Sole 24 Ore.Il piano "prevede, come anticipato da Il Sole 24 Ore l'altroieri, che in prima battuta il bond da 320 milioni venga infatti acquistato proprio dal Fondo obbligatorio, che potrebbe poi convertirlo (con un potenziale vantaggio per gli istituti dello Schema volontario, che con il riacquisto dell'emissione andrebbero a ripianare le perdite accusate sul bond stesso, ampiamente svalutato). A quel punto sempre il Fondo obbligatorio, che al momento può contare su circa 1,5 miliardi di versamenti degli istituti, potrebbe iniettare altre risorse fresche (..) Il pressing di via Nazionale è evidente. L'obiettivo è quello di coinvolgere appunto il Fondo obbligatorio nella ricapitalizzazione della banca"