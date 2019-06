Carige: ipotesi intervento dello Stato, Mediocredito centrale si prepara a scendere in campo (Corriere)

Valeria Panigada 25 giugno 2019 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Ritorna l'ipotesi dell'intervento dello Stato per risolvere la crisi di Carige. Secondo quanto riporta oggi Il Corriere della Sera, Mediocredito Centrale, istituto al 100% di Invitalia, potrebbe scendere in campo con un investimento di circa 200 milioni di euro per la banca ligure. Un piano alternativo al fondo Apollo, la cui proposta are stata giudicata inadeguata. Anche se ieri, in tarda serata, il fondo americano ha fatto arrivare ai commissari una proposta di intervento, che prevede la partecipazione del Fondo Interbancario e degli attuali azionisti.