Carige: il rafforzamento lievita verso i 900 milioni, il ruolo di Cassa Centrale (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 10 luglio 2019 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Carige: il rafforzamento patrimoniale necessario per mettere in sicurezza la banca potrebbe salire ulteriormente, a 900 milioni. E' quanto scrive il Sole 24 Ore: "non è da escludere che l'ammanco alla fine da coprire sia anche superiore, magari non lontano dai 900 milioni, come si segnala in alcuni ambienti finanziari". Tutto dipenderà dalla partecipazione dei soggetti coinvolti nel piano di salvataggio. Viene riportato che Cassa Centrale Banca "potrebbe valutare un primo ingresso attorno al 10% del capitale per poi salire". E che, nell'ambito di un'operazione di pulizia chiesta dal regolatore, alla fine "Sga intervenga acquistando 3,3 miliardi di crediti deteriorati sui 3,5 totali. Sga interverrebbe anche fornendo una garanzia sui crediti in bonis, a fronte della quale dovrebbe essere pagato un corrispettivo a prezzo di mercato". Il Sole 24 Ore riporta che, intanto, "tra i vertici del fondo volontario e del Fitd, il Mef, i commissari della banca e gli advisor si respira un cauto ottimismo sul buon esito dell'operazione".