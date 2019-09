Carige fuori dal tunnel e Fitch alza rating watch a 'positive': scende il rischio per creditori senior

Titta Ferraro 27 settembre 2019 - 15:28

A una settimana esatta dall'assemblea della svolta, quando i soci di Carige hanno votato a larghissima maggioranza l'ok al piano di rafforzamento patrimoniale da complessivi 900 milioni di euro, arriva la promozione da parte di Fitch. L'agenzia di rating ha rivisto oggi il rating watch su Banca Carige modificandolo da ‘Evolving’ a ‘Positive’ in seguito all’approvazione della complessiva manovra di rafforzamento patrimoniale da parte dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti tenutasi il 20 settembre. In particolare Fitch evidenzia come il successo dell’esecuzione della manovra di risanamento, eliminando scenari di risoluzione o liquidazione della Banca, ridurrà significativamente il rischio per i creditori senior.Il “credit watch positive” assegnato dall’Agenzia, si legge in una nota, riflette l’aspettativa che le operazioni di derisking e ricapitalizzazione possano determinare l’innalzamento dei rating una volta che alle stesse sarà data completa esecuzione, comportando un significativo rafforzamento del profilo di credito della Banca.L’Agenzia di rating rappresenta inoltre come l’esecuzione della complessiva manovra di rafforzamento determinerà indicatori patrimoniali e di rischio della Banca tra i migliori del sistema finanziario italiano, l’irrobustimento della posizione di liquidità e la normalizzazione del funding.