Carige e addio BlackRock, sindacati replicano a Maccarone (Fitd): 'affermazioni squalificanti'

Titta Ferraro 23 maggio 2019 - 16:30

MILANO (Finanza.com)

“L'affermazione del presidente del Fitd Maccarone secondo cui sullo stop di BlackRock su Carige avrebbero pesato presunte turbolenze sindacali è squalificante per lui e per le banche aderenti allo schema volontario". E' la secca replica del segretario generale di First Cisl, Riccardo Colombani, a commento delle dichiarazioni odierne del presidente del Fondo interbancario di tutela dei depositi. "Piuttosto - argomenta il segretario di First Cisl - mentre l’unica vera preoccupazione espressa dal Fitd era quella di far rientrare le associate dal loro investimento, ammetta che è stato proprio il sindacato ad avanzare la più concreta proposta di salvataggio della banca ligure, con l’offerta di far partecipare i lavoratori, attraverso il Fondo per l’occupazione di settore, al capitale di Carige e quindi al suo rilancio". First Cisl concorda invece con Maccarone sul fatto che parlare di liquidazione non ha senso e invita il sistema bancario a riconsiderare la propria posizione, anche nella chiave partecipativa proposta dal sindacato.A fine aprile, quando emersero rumor circa il piano BlackRpock su Carige, i sindacati paventarono il rischio di "macelleria sociale"