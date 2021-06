Carige: convocata per il prossimo 28 luglio assemblea ordinaria

Daniela La Cava 18 giugno 2021 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha deliberato di convocare l’assemblea dei soci in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 28 luglio 2021, alle ore 10.30. Lo si apprende in una nota della banca ligure nella quale si indica come ordine del giorno "l'integrazione del collegio sindacale: nomina di un sindaco effettivo e di due sindaci supplenti".