Carige: contratto con Affide per cessione business credito su pegno

Banca Carige ha sottoscritto un contratto con Affide (Custodia Valore – Credito su Pegno, Gruppo Dorotheum) per il trasferimento del business del credito su pegno della Capogruppo e della Banca del Monte di Lucca. Lo rende noto la banca ligure in un comunicato nel quale indica che l'operazione si inserisce nell’ambito delle azioni di focalizzazione del Gruppo Carige sulle proprie attività core, con conseguente uscita da un business il cui ottimale sviluppo può essere più efficacemente perseguito da un soggetto specializzato.Nel dettaglio, la transazione si configura come cessione di rami d’azienda e prevede il pagamento da parte di Affide di un corrispettivo pari a complessivi 8,75 milioni di euro al closing previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti; la chiusura dell'operazione è attesa nel secondo semestre dell’esercizio in corso.