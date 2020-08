Carige: cedute 200 quote Bankitalia a Banca Verona, aperta data room

Daniela La Cava 7 agosto 2020 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Banca Carige, in linea con quanto previsto dal piano strategico, ha ceduto 200 quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia del valore nominale di 25.000 euro ciascuna a Banca di Verona (Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) a un prezzo pari al valore nominale complessivo di 5 milioni di euro coincidente altresì con il costo storico.Dopo questa cessione, pari allo 0,07% del capitale della Banca d’Italia, il Gruppo Carige detiene ancora 10.295 quote, pari al 3,43%. L'istituto bancario ligure ha inoltre fatto sapere che a partire da oggi sarà aperta una data room riservata a Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano (CCB) e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). L’accesso alla data room, si legge nella nota, è disciplinato da un accordo di riservatezza in essere tra le parti interessate ed è funzionale all’eventuale esercizio da parte di CCB - nel periodo compreso tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 - di opzioni call aventi ad oggetto le azioni della banca detenute da FITD e SVI, come comunicato al mercato in data 9 agosto 2019.