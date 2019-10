Carige: azioni gratuite assegnate ai soli soci partecipanti ad assemblea 20 settembre

Daniela La Cava 2 ottobre 2019 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Le azioni gratuite di Banca Carige saranno assegnate ai soli soci che hanno preso parte (anche per delega) all'assemblea dello scorso 20 settembre e che erano presenti al momento della votazione sul piano di rafforzamento patrimoniale. Lo rende noto in un comunicato la banca ligure ricordando inoltre che l’assegnazione delle azioni gratuite - che verrà effettuata successivamente alla sottoscrizione da parte dello Schema Volontario delle azioni di nuova emissione nell’ambito dell’operazione di ricapitalizzazione della banca - è subordinata al buon esito dell’aumento di capitale e della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale.Carige ricorda che le quote dei soci partecipanti all’assemblea straordinaria del 20 settembre hanno rappresentato nel complesso una quota superiore al 20% del capitale sociale della banca.