Carige: assemblea nomina Boccuzzi nuovo presidente, Ravà vicepresidente

Redazione Finanza 22 febbraio 2021 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

L'assemblea degli azionisti di Banca Carige ha deliberato di nominare Giuseppe Boccuzzi come presidente e Paolo Ravà come vicepresidente. Entrambi vengono nominati, precisa la nota, "membri del consiglio di amministrazione Giuseppe Boccuzzi e Paolo Ravà, candidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, i quali resteranno in carica per la durata residua del mandato dell’attuale cda, ovvero sino alla data dell’assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022". Entrambi rivestono ruoli non esecutivi.