Carige, assemblea convocata il 22 febbraio per nomina presidente

Valeria Panigada 30 dicembre 2020 - 13:22

MILANO (Finanza.com)

Banca Carige ha tenuto oggi una riunione d'urgenza del consiglio di amministrazione per provvedere agli adempimenti correlati alla scomparsa delpresidente Vincenzo Calandra Buonaura. Il cda ha deliberato di rimettere all’assemblea dei soci la nomina del presidente, del vice presidente e dei membri necessari per riportare il consiglio all’originaria composizione di 10 amministratori. Da qui la decisione di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 22 febbraio 2021. Fino ad allora, le funzioni e i compiti del presidente saranno svolti dal consigliere anziano Francesco Micheli, fermi restando i poteri di rappresentanza legale già attribuiti all'amministratore delegato.