Carige, assemblea Schema volontario per conversione bond il 23/7. Opzione Cassa Centrale oltre il 10%

16 luglio 2019 - 08:55

L'assemblea dello Schema volontario del Fitd per la conversione del bond da 320 milioni di Carige si terrà il prossimo 23 luglio. Lo ha confermato il presidente del Fondo interbancario, Salvatore Maccarone, al termine della riunione del consiglio a Milano."Ci sono ancora tanti elementi che sono in movimento, bisogna essere prudenti. Sta andando avanti, siamo ottimisti". Riguardo alla conversione, questa rientra "nell'ambito di un progetto che è in corso di definizione".Il Sole 24 Ore precisa che "tra le opzioni allo studio per la definizione del piano di salvataggio a cui lavora il Fitd c'è anche quella che Cassa Centrale Banca (Ccb) possa incrementare il suo impegno finanziario e prendere una quota superiore al 10% dell'istituto genovese, ma in uno schema che includa anche il Credito sportivo e il Mediocredito Centrale".Da segnalare che il 25 luglio scade il tempo concesso dalla Bce ai commissari per salvare la banca ligure. Dopodiché, in assenza di un piano per mettere in sicurezza Carige, rimarrà la strada della liquidazione.