Carige, Spinelli: soldi li ho persi, ma fallimento banca sarebbe tragedia per Genova

Titta Ferraro 20 settembre 2019 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

Presente all'assemblea decisiva per il futuro di Carige anche Aldo Spinelli, imprenditore che risulta azionista della banca con una quota dell'1%. Spinelli ha dichiarato che voterà sì per salvare la banca. "Il mio investimento oramai l'ho perso - ha detto Spinelli - ma la perdita della banca sarebbe una tragedia per la città". Su cosa farà Malacalza, azionista numero uno con il 27,5% del capitale, Spinelli ha detto di averci parlato, ma di non sapere cosa farà. "Spero davvero che decidano pensando al bene di Carige", rimarca spinelli secondo quanto riporta Il Secolo XIX.