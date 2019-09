Carige: Sileoni (Fabi), risultato positivo ora bisogna tornare alla normalità

Daniela La Cava 23 settembre 2019 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

"Il rafforzamento patrimoniale approvato dall’assemblea di Carige è un risultato positivo così come è positivo il lavoro svolto fin qui da tutti, dai lavoratori bancari ai commissari. È prevalsa la responsabilità e il buon senso. Va dato atto ai commissari di essere stati lungimiranti, seri e tenaci. Adesso serve tranquillità e il ritorno alla normalità, nell’esclusivo interesse dei territori, dei dipendenti e della clientela. Occorre mettersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni a difesa dell’occupazione oltre e per rilanciare la banca. Perciò chiediamo al più presto un tavolo aziendale per un confronto tra sindacati e banca". Questo il commento del segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, dopo il via libera al rafforzamento patrimoniale del gruppo ligure nel corso dell'assemblea del 20 settembre.