Carige, Modiano: non c'era la fila per salvare la banca, con CCB futuro dignitoso

Titta Ferraro 20 settembre 2019 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

"Non c'era la fila di investitori per salvare la banca". Così Pietro Modiano, uno dei tre commissari di Banca Carige, nel suo intervento all'assemblea carige chiamata da approvare il piano di rafforzamento patrimoniale (che contempla una maxi-ricapitalizzazione da 700 mln di euro). Parlando della soluzione trovata, Modiano rimarca che con CCB si consegna "una prospettiva industriale seria e un futuro dignitoso".L'assemblea di Carige è iniziata con la presenza di 1.200 i soci in rappresentanza del 47,5% del capitale. A presiedere l'assemblea è Raffaele Lener, uno dei tre commissari straordinari che hanno strutturato il piano di salvataggio da 900 milioni di euro che vede l'appoggio chiave di Fondo interbancario di tutela dei depositi e Cassa Centrale banca.