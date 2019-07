Carige, Maccarone: 'piano salvataggio Fitd-Cassa Centrale Banca entro 25 luglio'

Laura Naka Antonelli 12 luglio 2019 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

"Il piano di salvataggio per Carige con Cassa Centrale Banca nel ruolo di partner industriale dovrebbe essere definito entro il 25 luglio". Lo ha detto il presidente del Fitd (Fondo interbancario di tutela dei depositi) Salvatore Maccarone, a margine dell'assemblea annuale dell'Abi, che celebra quest'anno il suo centenario.Nello specifico, in merito alla possibilità che sia Cassa Centrale Banca ad assumere il ruolo di partner industriale, Maccarone ha precisato: "Così pare, allo stato questa sembra essere la situazione. Abbiamo un consiglio lunedì per convocare l'assemblea dello Schema volontario per la conversione del bond".Su un ulteriore intervento attraverso il Fondo obbligatorio, ha detto: "Vedremo quando, ma in tempi brevi".Maccarone non si è scomposto neanche sul fabbisogno di capitale di Carige, che il Sole ha calcolato in 900 milioni:"Le dimensioni esatte dell'aumento di capitale", visto che "lo stiamo definendo".