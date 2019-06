Carige, Maccarone: 'nuova proposta senza nome e non valutabile, se Fitd sale oltre 51% è un problema'

Laura Naka Antonelli 19 giugno 2019 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

L'Fitd, ovvero il Fondo interbancario di tutela dei depositi, ha ricevuto un'offerta "senza nome", anche per questo motivo "non valutabile". Lo ha detto il presidente del Fondo Salvatore Maccarone, prima della riunione prevista per la giornata di oggi."Non abbiamo un nome", ha risposto ai giornalisti, che gli hanno chiesto se la proposta fosse arrivata dal fondo Apollo."Il fatto che non ci sia un nome significa che è ancora un proposito. Oggi ne riferisco perchè è opportuno farlo. La illustro, punto e basta. Non è ancora valutabile", ha precisato.Maccarone ha tuttavia confermato le indiscrezioni, secondo cui la nuova proposta potrebbe portare il Fondo interbancario di tutela dei depositi a salire oltre il 51% del capitale della banca:"Quello è un problema perchè la ricapitalizzazione e la conversione integrale' del bond sottoscritto dal Fondo "porta a una partecipazione consistente. Potrebbe accadere.Questo crea problemi che abbiamo già esaminato altre volte,se ne è parlato".