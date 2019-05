Carige, Maccarone (Fitd): 'parlare di liquidazione è un nonsense, Bce ha smentito'

Laura Naka Antonelli 23 maggio 2019 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

"La liquidazione è verosimile quanto il ritorno in bonis, è una delle possibili soluzioni ma nessuno parla di questo, inquesto momento. Quindi è anche deplorevole che si dicanodelle cose che possono avere degli effetti pesanti su banchenella condizione di Carige, che sono banche in condizionipotenzialmente delicate". Così Salvatore Maccarone, presidente del Fondo interbancario di tutela dei depositi, ha rilasciato un commento sulle ultime indiscrezioni di Reuters, secondo cui le autorità di vigilanza Ue sarebbero contrarie all'opzione di ricapitalizzazione precauzionale inclusa nel decreto Carige del governo M5S-Lega e, di conseguenza, in assenza di una soluzione privata, propenderebbero per una liquidazione dell'istituto ligure.Le dichiarazioni di Maccarone sono state riportate dal Sole 24 Ore Radiocor, che lo ha interpellato a margine del Finance and banking summit organizzato da 24Ore Business School in collaborazione con Il Sole 24 Ore."E' stata una cosa che non doveva essere scritta anche perchènon mi risulta che sia vera. I giornali lo scrivono ma io non ho nessuna consapevolezza né informazione né idea che questo sia vero. Ed è una cosa che è stata smentita poi dalla Bce - ha detto il numero uno del Fondo interbancario di tutela dei depositi - E' tutto da vedere, tutto da fare. Parlare oggi di liquidazione è un nonsense".