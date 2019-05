Carige, Maccarone (Fitd): 'altri commensali sul tavolo, sono ottimista. Addio BlackRock? Forse per turbolenze sindacali'

Laura Naka Antonelli 23 maggio 2019 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

"Assolutamente sì. ci sono altri commensali al tavolo". Così su Carige Salvatore Maccarone, presidente del Fondo interbancario di tutela dei depositi, interpellato a margine del Finance and banking summit organizzato da 24Ore Business School in collaborazione con Il Sole 24 Ore.Nel far riferimento al brusco dietrofront di BlackRock, Maccarone ha messo i puntini sulle "i", facendo riferimento al ruolo del Fondo interbancario di tutela dei depositi che presiede:"Noi in questo momento siamo in attesa. Il nostro compito lo abbiamo fatto a novembre. Abbiamo sottoscritto quel prestito obbligazionario, che è lì a disposizione di un'operazione che sarà fatta con qualcuno. Questo qualcuno sarebbe dovuto essere BlackRock, ma poi le strade si sono separate per ragioni non note, non si sa perché".Sul caso, Maccarone ha detto di avere però "qualche idea"."A un certo punto c'è stata una certa turbolenza sul piano sindacale.Potrebbe essere stato questo ad aver indotto BlackRock a lasciare, perché ragioni attinenti alla banca non mi sembrano possibili. Anche la situazione politica ed economica del paese è sempre uguale".