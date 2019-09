Carige: Gros-Pietro (Intesa): spero ok aumento capitale 'perchè unica alternativa è la risoluzione'

Laura Naka Antonelli 9 settembre 2019 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

"Miauguro che l'aumento di capitale venga approvato perché l'unica alternativa è la risoluzione e la risoluzione significa il dissolvimento della banca, la perdita totale degli investimenti fatti dai sottoscrittori e un problema di collasso della banca". Così Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, commenta l'appuntamento cruciale del prossimo 20 settembre, quando l'assemblea degli azionisti della banca genovese di riuniranno in via straordinaria per decidere se approvare o meno il piano di rafforzamento patrimoniale da 900 milioni di euro, che include un'operazione di aumento di capitale da 700 milioni di euro.