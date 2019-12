Carige: Fitd approva lista rinnovo cda. Innocenzi: 'oggi chiudiamo rafforzamento patrimoniale, nasce banca più forte'

Laura Naka Antonelli 20 dicembre 2019 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio del Fitd (Fondo interbancario di tutela dei depositi), che si è riunito oggi a Milano, ha approvato la lista di candidature da presentare all'assemblea di Carige per il rinnovo del cda della banca. E' quanto ha anticipato, in attesa della diffusione di un comunicato, il presidente del Fondo, Salvatore Maccarone.La lista del Fitd è composta da 8 esponenti, anche se ancora manca un nome, su un totale di 9 (il nono nominativo sarà tratto dalla lista di minoranza).Tra i nominativi, quelli di Vincenzo Calandra Buonaura (ex vice presidente UniCredit) e di Francesco Guido (già direttore per il Mezzogiorno di Intesa Sanpaolo), che "verosimilmente" saranno poi nominati dal cda rispettivamente presidente e amministratore delegato. Nella lista, che dovrà essere presentata all'assemblea degli azionisti entro il 7 gennaio 2020 ci sono anche i nomi di Miro Fiordi (ex ad Creval), Lucia Calvosa Angelo Barbarulo e di Francesco Micheli.Così il commissario di Banca Carige Fabio Innocenzi, a margine della presentazione di un progettoa favore dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova:"Oggi chiudiamo il rafforzamento patrimoniale, questa è la giornata della rinascita. L'operazione nata con l'assemblea del 20 settembre si chiude oggi e oggi rinasce una banca più forte".