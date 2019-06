Carige, Fisac-Cgil: "Assoluta contrarietà all’utilizzo dei capitali del Foc per il salvataggio della banca"

Alessandra Caparello 25 giugno 2019 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Sindacati assolutamente contrari all’ipotesi di utilizzo dei capitali del Fondo per l’occupazione (Foc) per il salvataggio di banca Carige. Così in una nota il segretario generale Fisac-Cgil Calcagni ricordando che “anche a maggio sempre in risposta ad alcune dichiarazione della First sul tema, abbiamo ribadito come ci troviamo ad essere estremamente perplessi sull’ipotesi di destinare i capitali del FOC per acquistare titoli di credito”.Il FO, ricorda il numero uno del sindacato, è un fondo alimentato esclusivamente dai contributi dei lavoratori ed è nella sua finalità a sostegno dell’occupazione.“Ad oggi i risultati della gestione sono tra l’altro estremamente positivi, con risultati ad oggi davvero brillanti e specchievoli, tanto da essere stato preso a benchmark anche per altri settori produttivi nell’ambito del sistema Paese.La destinazione di questi capitali per l’acquisto di strumenti finanziari, ne muterebbe la natura, da capitale di garanzia a capitale di rischio” continua Colombani.“Come Fisac Cgil – conclude - crediamo che gli strumenti legislativi e contrattuali oggi disponibili possano portare a una positiva definizione della vicenda senza intaccare in nessun modo il Foc sia nell’aspetto patrimoniale che statutario.Non ci stancheremo mai di ribadire come sempre abbiamo fatto nelle nostre dichiarazioni e nei nostri comunicati, la nostra vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori sostenendo le nostre posizioni a difesa dei livelli occupazionali e contro qualsiasi politica di mobilità scellerata e priva della organica considerazione degli equilibri di vita e lavoro delle nostre persone”.