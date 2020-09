Carige: Diego Biondo è il nuovo chief risk officer

Daniela La Cava 8 settembre 2020 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

InBanca Carige è stato nominato Diego Biondo quale nuovo chieft risk officer. Il nuovo manager della banca ligure vanta un’esperienza internazionale di oltre 25 anni in risk management e corporate finance in grandi gruppi bancari ed industriali. Biondo, 52 anni, dopo aver iniziato la propria carriera nella Finanza del Gruppo Fiat, ha ricoperto negli ultimi vent’anni importanti incarichi nelle controllate del gruppo Unicredit in Europa Orientale e Centrale.