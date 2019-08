Carige: Commissione Ue accende un faro sullo schema di salvataggio (Corriere)

Valeria Panigada 28 agosto 2019 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Il piano di salvataggio di Banca Carige sarebbe finito sotto la lente dell'Antitrust europeo. Secondo quanto riporta oggi Il Corriere della Sera, la Commissione Ue avrebbe inviato una lettera al ministero dell'Economia e delle Finanze per avere chiarimenti sull'operazione che prevede un rafforzamento patrimoniale di Carige da 900 milioni totali. In particolare Bruxelles vuole verificare se non vengano violate le norme sul divieto di aiuti di Stato.Si ricorda che il piano di salvataggio di Carige prevede un aumento di capitale da 700 milioni in più tranche e l'emissione di un bond subordinato da 200 milioni. Il 20 settembre è prevista l'assemblea dei soci dell'istituto ligure.