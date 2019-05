Carige: Bce spinge per soluzione privata, Il Sole cita discussioni con Walburg Pincus, Blackstone e Varde

Laura Naka Antonelli 23 maggio 2019 - 08:23

"La Vigilanza bancaria della Bce fa pienamente affidamento sugli amministratori temporanei nel perseguire il loro sforzo di trovare una soluzione privata" per Carige. Lo dice all'ANSA un portavoce dell'Eurotower, definendo "speculazioni" quanto riportato dall'agenzia Reuters secondo cui, in assenza di un compratore privato, Banca Carige sarebbe destinata a una liquidazione secondo procedure nazionali.Secondo l'agenzia di stampa, che cita quattro fonti vicine al dossier, la Vigilanza non avrebbe alcun piano immediato di messa in risoluzione della banca, né un limite temporale agli sforzi per trovare compratori. Ma Francoforte - scrive Reuters - vedrebbe, in assenza di un investitore privato che finora non si è materializzato, nella liquidazione il "prossimo passo logico".Carige protagonista anche dell'edizione odierna de Il Sole 24 Ore, con un articolo che sottolinea come i commissari straordinari nominati dalla Bce stiano lavorando per rendere possibile ancora la soluzione privata per la banca, e che i fondi di private equity Warburg Pincus, Blackstone e Varde avrebbero deciso di sedersi al tavolo delle discussioni."E due, a quanto risulta al Sole 24Ore, sarebbero gli elementi di novità. Il primo riguarda il tema del fabbisogno di capitale nell'orizzonte di piano strategico al 2023: l'asticella dell'aumento di capitale nel 2019 verrebbe mantenuta a quota 630 milioni, meno dei 720 milioni (o secondo le stime più prudenti anche 800 milioni) previsti nel dossier BlackRock. Ma in virtù di un fabbisogno più contenuto nell'orizzonte di piano, di un ritocco al piano industriale, e di una struttura finanziaria più solida, l'operazione sarebbe in grado di offrire ritorni più interessanti per i fondi di private equity. L'altro fronte a cui si sta lavorando, e che potrebbe rendere più appealing l'operazione, è quello relativo alle modalità dell'exit way', ovvero all'uscita dei fondi dalla banca, che verrebbe resa più agevole".Il Sole precisa che "se tutto questo basterà a convincere i fondi di private equity a presentare un'offerta vincolante o meno, lo si vedrà nelle prossime settimane".